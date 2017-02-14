"Zor günlerde erkekler, giyim için çocuklara ve eşlere öncelik tanıyor"

Ekonomik olarak sıkıntılı dönem geçiren ailelerde babaların giyim konusunda çocuklara ve eşlere öncelik tanıdığı belirtildi. Yıllık cirosu 15 milyar lirayı bulan erkek giyim sektörünün önde gelen markaları "Zor günlerde erkekler, çocuklara ve eşlere öncelik tanıyor. Bu yüzden de satışlar diğer alanlara göre daha çok etkileniyor" dedi.

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, alışveriş merkezlerinde yaşanan kur tartışmaları ve ekonomideki olumsuzluklar perakende sektörünü etkilerken, en büyük darbeyi erkek giyimi aldı. Ekonomideki durumun erkek giyimde renk tercihlerine bile yansıdığını dile getiren sektör temsilcileri, "Sorumluluk sahibi olan, ileri yaştaki erkekler gençlere göre biraz daha farklı davranıyor. Böyle dönemlerde bir siyah takım elbise bir de lacivert takım elbise erkek için kurtarıcı oluyor. Renkli takım elbiselerin az satıldığı dönemde beyaz gömlek de moda oluyor" dedi.

AVVA’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik: "Mağazalarımızın yüzde 90’ını AVM’lerde. 2015 yılından itibaren dövizde ortaya çıkan aşırı yükselme perakendecileri ve AVM’leri karşı karşıya getirdi. Sürdürülebilirlik için bu konu çok önemli. Ne yazık ki bir süre AVM işletmecileri sorunlara kulaklarını tıkadı ancak son çeyrekte dikkate almaya başladılar. Ciromuz 2016’da 125 milyon lira oldu. Tasarım odaklı bir markayız. Her hafta en az 25 yeni model mağazalarımızda oluyor. Ürünlerimizi 25 yaşındaki bir erkek de 60 yaşındaki bir erkek de giyiyor. Ancak erkeklerin motivasyonu hızlı düşüyor. Erkek giyiminde bu yüzden daha hızlı hissediliyor piyasaların durumu. 2017’de verim alamadığımız mağazaları kapatırken, yurtiçinde 8 mazağa açacağız. Yurtdışında da büyümeye devam edeceğiz.”

"Siyah ve lacivert takım, kurtarıcı oluyor"

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı: "Bu sektöre girdiğimiz günden beri bu durum hiç değişmedi. Erkek giyim her zaman ülkedeki krizden daha çok etkilenir. Erkekler önceliği çocuklarına ve eşlerine verir. İlk kısıntıyı kendinden yapar erkek. Bir siyah takım elbise bir de lacivert takım elbise erkek için bu dönemlerde kurtarıcıdır. Sabah akşam bunları giymek durumunda kalırlar. İçine bir beyaz gömlek bir de bordo kravat erkeği kurtarır. Bizim de en çok satış yaptığımız ürünler bu takım elbiseler oluyor. Yüzde 50 lacivert ve siyah takım elbise satıyoruz bu zor günlerde de. Alan da kurtarıcı kıyafetlere kaçıyor. Son moda ürünler, renkli alternatifler satılmıyor. Yaşananlara rağmen çalışmaya devam ediyoruz.”

"Sorumluluk sahibi erkek farklı davranıyor"

Orka Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “Bu ortamdan herkes etkileniyor. Erkek giyimi de etkilendi ancak etki yaş gruplarına göre değişiyor. Sorumluluk sahibi olan, ileri yaşlar farklı hareket ediyor, gençler farklı. Biz geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. Ancak tüm bu durumları değerlendirerek bu yıl yurtdışına ağırlık verdik. Türkiye’de birbirine çok yakın AVM’ler açılması bizi çok etkiledi. Bu yıl Türkiye’de 10, yurtdışında 60 mağaza açacağız. Gittiğimiz ülkelerde de Pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Yurtdışı operasyonlarımızla markamızın durumunu dengeliyoruz. Biz böyle durumlardan daha çok üreterek ve yeni pazarlara açılarak kurtulabiliriz. Çalışmalara devam edeceğiz.”

50 milyar lira

Türk hazır giyim sektörünün 2016 yılı büyüklüğü

15 milyar lira

Türkiye’de erkek giyim sektörünün büyüklüğü

Almanya

Türkiye’nin en fazla erkek giyim ürünü ihraç ettiği ülke

107

Türkiye’nin erkek giyim ithal ettiği ülke sayısı

10

Türkiye’de kurumsallaşan erkek giyim marka sayısı

1500

Türkiye’de sadece erkek giyim satışı yapan mağazaların tahmini sayısı

Yüzde 4

Erkek giyim sektörünün 2017 büyüme beklentisi

Yüzde 30

Hazır giyim sektöründe erkek giyimin aldığı pay