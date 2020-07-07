Zor günler geçiren Avusturya Havayolları, çevre için trenlere yöneliyor

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Avusturya'nın bayrak havayolu şirketi, en çok kullanılan uçuşlarından birine son vererek artık aynı seferi yapan bir tren hattı işletecek.

Avusturya Havayolları, başkent Viyana ile Salzburg arasında yaptığı iç hat uçuşlarına çevre kriterlerine uymak için son verecek.

Koronavirüs pandemisi sürecinde hükûmetten aldığı 600 milyon Euroluk yardım paketi karşılığında Avusturya Havayolları'na 2050'ye kadar iç hat uçuşlarındaki karbon emisyonunu yüzde 50düşürme ve trenle 3 saatten kısa sürede gidilebilecek yerlere uçmama şartı koşulmuştu.

Havayolu şirketinin CEO'su Alexis von Hoensbroech, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Viyana Havalimanı'na Salzburg'dan trenle üç saatten çok daha kısa sürede ulaşılabilir. Bu sebeple AIRail uçmaya kıyasla iyi ve daha çevre dostu bir alternatif" yazdı.

Viyana ile Salzburg arası bir uçuş 45 dakika sürüyor, ancak havalimanında geçirilecek süre de göz önüne alındığında 2 saat 49 dakikalık tren yolculuğu daha pratik bir seyahat yönetimi olarak görülüyor.