

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Üstünel, Sivasspor'un golcü futbolcusu Mehmet Yıldız'ın transferi konusunda henüz netleşmiş bir durumun olmadığını, Sivasspor Kulübü yöneticileriyle bu konuda bugün son kez biraraya geleceklerini söyledi.



Haldun Üstünel, Galatasaray Lisesi'nde yeni üyelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



''Henüz netleşmiş bir durum yok. Bir görüşmemiz oldu. Bu görüşme doğrultusunda bugün son bir kez daha biraraya geleceğiz. Bazı oyuncuların isimlerinin transferde ortaya atılması bizi üzdü. Bizler oyuncularımız karşısında zor duruma düşüyoruz. Gerçek olmayan bazı isimler medyada yer aldı. Bu durum bizleri son derece üzüyor. Biz bu tarz görüşmelerin daha çok gizlilik içinde kalmasını tercih ediyoruz. Bugün yapacağımız görüşmede bir sonuca ulaşırsak bilgilendiririz.''



Bir basın mensubunun, bazı gazetelerde Mehmet Yıldız'ın transferinin ardından Ümit Karan'ın takımdan ayrılacağına dair haberleri hatırlatması üzerine Üstünel, ''Bunlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu isimlerin bu şekilde medyada yer alması bizi zor durumda bırakıyor. Bu yüzden görüşmelerde öne çıkan isimler bizim tarafımızdan doğrulanmadığı sürece gerçeği yansıtmıyor'' derken, ''Ümit Karan devre arasında takımdan ayrılacak mı?'' sorusuna da, ''Şu an bizim tasarrufumuzda böyle bir konu yok'' yanıtını verdi.



Mehmet Yıldız transferinde oyuncunun yanı sıra para verileceği konusunda görüştüklerini ifade eden Haldun Üstünel, bir basın mensubunun, ''Galatasaray'ın hücum hattı çok iyi. Mehmet Yıldız'ın transferi gerekli miydi?'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Bu bizim iç politikamız. Bunlar tamamen kulüp idaresini ve futbol şubesini ilgilendiren kararlar. Bizim daha değişik temaslarda bulunduğumuz oyuncular da var. Ama biz kesin kararımızı henüz almadık. Bu tarz görüşmelerimiz oluyor, olmaya da devam edecek. Sonuçta Galatasaray'da transfer hiçbir zaman bitmiyor, bitmeyecek de. Bu nedenle bu konuda fazla spekülasyona gerek yok. Mevcut kadromuzda teknik heyetten aldığımız raporlar doğrultusunda transfere ihtiyaç duyulan bölgeler için çalışmaları sürdürüyoruz.''



Basında, yabancı kulüplerin Servet'i istediği yönündeki haberler konusunda ise Üstünel, ''Servet'in 2010 yılına kadar sözleşmesi var. Biz de kendisiyle sözleşmeyi uzatmak istiyoruz. Ama Servet için olsun, diğer oyuncularımız için olsun, gelen her teklifte onların niyeti bizim için önemli. Eğer kendilerinin yurt dışına gitme gibi niyetleri olursa hiçbir şekilde biz önlerini kesmeyeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.



