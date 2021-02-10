Zoom üzerindeki duruşmaya yavru kedi filtresiyle katıldı; hâkime "Ben kedi değilim" demek zorunda kaldı

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ABD'nin Texas eyaletinde bir avukat, hâkimle gerçekleştirdiği Zoom video konferansı sırasında kamerasında yavru kedi filtresini açık unuttu. Toplantı sırasında kedi filtresini kaldırmayı başaramayan avukat, hâkime "Ben buradayım, bir kedi değilim" demek zorunda kaldı.

Koronavirüs nedeniyle video konferanslara yönelen pek çok sektör gibi, Texas'ta da hâkim ve avukatlar Zoom üzerinde duruşmaya katıldı. Avukat Rod Ponton, Zoom görüşmesine girdiğinde açık kalan yavru kedi filtresi ayarını kaldırmayı başaramadı.

Hâkim Roy Ferguson, avukata "Sanırım video ayarlarından bir filtre açmışsınız. Bunu kaldırmak isteyebilirsiniz" derken Ponton'un yanıtı "Beni duyabiliyor musunuz?" oldu.

Filtreyi kaldırmayı başaramadığını söyleyen Ponton, asistanının kendisine yardım ettiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Ben buradayım, bir kedi değilim".

Hâkimin yanıtı "Bunu anlayabiliyorum" oldu.

Küçük bir teknik aksaklıkla başlayan toplantının ardından Zoom kaydını Twitter'da paylaşan hâkim Ferguson "Eğer internet üzerinde gerçekleşecek duruşmanızdan önce bilgisayarınızı bir çocuk kullandıysa ayarlardan filtreleri kontrol etmeyi unutmayın" dedi.