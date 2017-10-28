Zonguldak'taki törende temizlik görevlisi de saygı duruşuna geçti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu.
Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'nda saat 13.00\'te düzenlenen törene Vali Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Zonguldak Belediye Başkanı CHP\'li Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muharip gaziler, askeri erkan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Polis, tören sırasında valilik önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Alana girenler tek tek arandı.
Anıta çelenklerin konulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu. Valilik binası çevresindeki parkta bulunanlar, kaldırımda yürüyenler de saygı duruşuna katıldı. Tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.
FOTOĞRAFLI