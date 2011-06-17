-ZONGULDAK'TAKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON ZONGULDAK (A.A) - 17.06.2011 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan işçilere sahte evrak düzenleyerek bankadan kredi çekmelerini sağladıkları iddiasıyla aralarında Madenciler Derneği Başkanı ve HAS Parti milletvekili adayı ile doktor ve 7 banka görevlisinin bulunduğu 25 kişiden 4'ü tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığına çıkarılanlardan 15 kişi, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilenlerden 6'sı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken zanlılardan HAS Parti Zonguldak 5'inci sıra milletvekili adayı olan Serdar D. ile dernek yöneticileri T.B, Z.A. ve Y.D. suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, resmi ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, zorla senet imzalatma, usulsüz doktor raporu verme, rüşvet alma ve verme iddiasıyla tutuklandı. Serdar D. başkanlığında, T.B, Z.A. ve Y.D'nin kurdukları Yer Altı Madenciler Derneğinde icralık ve banka tarafından takipli işçilere maaş bordrosu ve borcunun olmadığını gösteren sahte evraklar düzenlendiği iddia edilmişti. Kredi için kefil bulamayanlardan kefil başına bin lira, kredilerden yüzde 10 komisyon aldıkları ve zorla senet imzalattıkları iddia edilen örgüt üyelerine yönelik yaklaşık 8 aydır takip yürüten ekipler, zanlıların bankaları zarara uğrattıkları, kurumdan devamsızlık gerekçesiyle iş akitleri feshedilen işçilerin anlaşmalı oldukları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi personeli aracılığıyla geçmişe dönük rapor alarak işlerine geri dönmelerini sağladıkları, hastane çalışanlarına rüşvet verdikleri ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlemişti. Yer Altı Madenciler Derneğini Başkanı Serdar D. ile 5 kişinin 4 gün önce gözaltına alınmasıyla başlayan operasyon kapsamında, T.B, Z.A ve Y.D'nin yanı sıra bir doktor, 7 banka görevlisi ve TTK işçileri olmak üzere 52 kişi gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda tanzim edilme aşamasında olan çok sayıda maaş bordrosu, açık senet, ''icrası yoktur'' belgeleri, 4 bilgisayar, 2 yazıcı ve 1 tabanca ele geçirilmişti.