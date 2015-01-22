Zonguldak'taki maden kazasına tanık olan işçiler ifade değiştiriyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi Müdürlüğü maden ocağında, 7 Ocak 2013'de 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili, tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar suçlamayı kabul etmezken, ölen madencilerin yakınları, mağdur tanık olarak dinlenen taşeron firma işçilerine, ifadelerini değiştirdikleri gerekçesiyle adliye çıkışında tepki gösterdi

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan 10 sanıktan Kozlu Müssese Müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Nurettin Yılmaz ile Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü, firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk duruşmada hazır bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel ve şirket ortağı İlal Köksal ise duruşmaya katılmadı. Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, ocakta teknik nezaretçi atama yetki ve sorumluluğunun kendisinde olmadığını, ocakta taşeron firma çalışması konusunda ise tasarrufun kuruma ait olduğunu söyledi.

Eroğlu, olayda kusurunun bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını ve suçsuz olduklarını ifade etti. Ölen madencilerin yakınları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur tanık olan işçilere tepki

Olay sırasında maden ocağında çalışan ve mağdur tanık olarak dinlenen işçiler ise olay günü gaz ölçüm değerlerinin normal olduğu, denetimlerin yapıldığı, yeterli iş güvenliği önlemlerinin alındığı yönünde ifade verdi.

Ocakta elektrikçi olarak çalışan işçilerden Turgut Durgut ise yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını söyledi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Ölen madencilerin yakınları, mağdur tanık olarak dinlenen ve işveren lehine ifade veren işçilere ifadelerini değiştirdikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Ölen Köksal Kadıoğlu'nun eşi Remziye Kadıoğlu, "Yanında öldüğü arkadaşı için, 'ben görmedim, bilmiyorum' diyorlar" dedi.

Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği Şube Başkanı Ayhan Gökgöz'ün üzerine yürüyüp tekme sallayan Kadıoğlu, "Senin arkadaşların ifadelerini değiştirdiler. Sen nasıl kardeşsin" diyerek tepkisini dile getirdi. Ölen Ahmet Şeker'in eşi Arzu Şeker de ifade değiştirdikleri gerekçesiyle işçilere tepki gösterdi. Arzu Şeker, "Bakıyorum adalet göremiyorum. Artık insanlara güven bile kalmamış. Herkes bir kılıfına uyduruyor. Uydurduğu için de biz buradayız. Eşimin hakkını sonuna kadar arayacağım" dedi.

Avukat: Güllük gülistanlık gösterdiler

Ölen işçilerin ailelerinin avukatı Murat Kemal Gündüz de taşeron firma çalışan olan mağdur tanıkların daha önce verdikleri ifadelerini reddederek, ortalığı güllük gülistanlık gösterdiklerini savundu.

Gündüz, "Maden ocağında herhangi bir terslik olmadığı yönünde beyandı bunlar. Ölenlerin yakınlarının tepki göstermesi bundan kaynaklanıyor.

Daha önce gaz cihazının olmadığı, vakvakların çalışmadığı, mühendisin gelmediği gibi suçlayıcı tespitlerin olmasına rağmen şimdi bunları burada reddettiler. 'O anda olayın heyecanı ile demişiz' dediler" diye konuştu.

Avukat Gündüz, bilirkişi raporunda kusurlu bulunmasına rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın soruşturma izni vermediği TTK yöneticilerinin yargılanması konusunu ise bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi.

Avukat Gündüz, "Anayasa Mahkemesi ihlal görürse TTK yönetim kurulu üyelerinin de sanık olarak davada yerini alması sağlanacak" diye konuştu.