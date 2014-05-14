Zonguldak'taki maden göçüğünden de ölüm haberi geldi!

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Mehmet Aygün'ün cesedine ulaşıldı. İki sene önce emekli olan Aygün’ün üniversitede okuyan iki kızını okutabilmek için kaçak olarak çalıştığı öğrenildi.

Göçük, saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Dereiçi Sokak'ta R.D.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak kömür ocağında meydana geldi. Ocak girişinden yaklaşık 300 metre ileride tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte, maden işçisi Mehmet Aygün mahsur kaldı. Yanında çalışan 2 işçi ise kaçarak göçük altında kalmaktan kurtuldu.

Ocakta çalışan diğer işçiler, çevredeki özel maden şirketlerinde çalışan madencilerle birlikte mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalarda işçiye ulaşılamayınca Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan yardım istendi. Gelen 10 kişilik TTK tahlisiye ekibi, göçükle ilgili bilgi aldıktan sonra ocağa girerek çalışmalara katıldı.

Cesedine ulaşıldı

Çalışmalar sonunda, kaçak kömür ocağındaki göçükte mahsur kalan maden işçisi Mehmet Aygün'ün cesedine ulaşıldı. Göçük açma çalışmaları sonucu ayakları açığa çıkarılan Aygün'ün üzerindeki göçüğü kaldırma çalışmaları sürüyor. Aygün'ün ölüm haberi, ocak önünde bekleyen kızkardeşi ve diğer yakınları ile madenci arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Aygün'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Aygün'ün, göçük sırasında yanındaki diğer iki arkadaşının aksine ters istikamete koşması nedeniyle toprak ve kömür yığınlarının altında kaldığı belirtildi.

Kızlarını okutmak için çalışıyordu

2 yıl önce Bolu'nun Mengen İlçesi'nde özel bir şirkete ait kömür ocağından emekliye ayrılan 3 çocuk babası Aygün'ün, bin liralık emekli maaşıyla üniversiteye giden 2 kızını okutamadığı, bu yüzden 1 yıl önce kaçak ocakta ustabaşı olarak iş başı yaptığı ve 2 bin lira ücret aldığı öğrenildi.