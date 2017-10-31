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Zonguldak'taki heyelan yolu çökertti

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, bir mahalledeki yolun altındaki yamaçta heyelan meydana geldi

31 Ekim 2017 18:47

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, bir mahalledeki yolun altındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yolun bir bölümü çökerken, bölgedeki elektrik direkleri de zarar gördü.
Heyelan, bugün saat 10.00 sıralarında, Rat Mahallesi İkinci Durak mevkisinde meydana geldi. Yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Yol, güvenlik önlemleri alınarak, ulaşıma kapatıldı. Heyelan nedeniyle bölgedeki elektrik direkleri de zarar gördü.

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