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Zonguldak'taki AKP protestosunda 11 öğrenci gözaltına alındı

Öğrenci Kolektifi üyesi bir grup öğrencinin, Zonguldak'ta AKP'nin seçim bürosu önünde düzenlediği protesto gösterisinde 11 kişi gözaltına alındı

16 Şubat 2014 19:08

Zonguldak'ta, AKP’nin seçim bürosu önünde protestoda bulunan bir grup üniversite öğrencisi, polis tarafından gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ersin Ercan’ın haberine göre, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören Öğrenci Kolektifi üyesi bir grup öğrenci, kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da bulunan AKP seçim bürosu önünde toplandı.

Öğrenciler, Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafını seçim bürosunun camına yapıştırmak istedi. Ancak seçim bürosundaki partililer buna izin vermedi. Öğrenciler ve partililer arasında kısa süreli arbede çıktı.

Haber verilmesiyle gelen polisler kalabalığın dağılmasını isteyince öğrenciler 'Zonguldak onurlu şehirdir, halk düşmanlarına oy yok', ' AKP halka hesap verecek', 'Yalancı talancı halk düşmanı AKP', 'AKP'den hesabı gençlik soracak' sloganları atmaya başladı. Polis dağılmayan öğrenci grubuna müdahale edince arbede çıktı. Seçim bürosu önünde polislerin yere yatırıp kelepçelediği öğrencilerle onlara destek veren ve aralarında kızların da bulunduğu 11 öğrenci karga tulumba polis araçlarına taşındı.

Gözaltına alınan bu öğrenciler emniyete götürülürken, AKP seçim bürosundan partinin seçim şarkıları yayınlanmaya başlandı.

 

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