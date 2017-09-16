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Zonguldak'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Murat Sezgin, öldü

16 Eylül 2017 02:26

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Murat Sezgin, öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Göçmenler Mahallesi\'nde meydana geldi. Murat Sezgin yönetimindeki 67 LA 362 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Neriman Çiftçi\'ye çarptı. Kazada Neriman Çiftçi ile motosikletten düşerek başını orta refüje çarpan Murat Sezgin ağır yaralandı. Sezgin ve Çifçti, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sezgin, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çiftçi\'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Sezgin\'in ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı belirtildi.

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