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Zonguldak'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı

27 Ekim 2017 16:36

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 23 ve 27 Ekim tarihlerinde Zonguldak merkez, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 222 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 43 gram hintkeneviri tohumu ele geçirildi. Şüphelilerden 8\'i, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi, adliyeye sevk edildi. T.M., H.K. ve M.U., nöbetçi mahkemece, \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı. M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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