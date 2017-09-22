Zonguldak'ta uyuşturucudan 6 tutuklama

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Alaplı İlçesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 6\'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 19 Eylül\'de Alaplı ve İstanbul\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Alaplı merkezli operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Zonguldak\'a getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 kişi kişi savcılık, 2 kişi de nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.