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Zonguldak’ta uyuşturucudan 2 tutuklama

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

26 Ağustos 2017 20:39

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kurulan Narkotim ekibi, düzenlenen operasyonda durdurdukları otomobilde 1 ila 1.5 gram ağırlığında 34 paket satışa hazır toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 31 yaşındaki Volkan K., ve 28 yaşındaki Hakan P., emniyetteki sorgularının ardından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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