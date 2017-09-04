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Zonguldak’ta uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

04 Eylül 2017 03:09

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kurulan Narkotim ekibi, geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonda 31 yaşındaki N.K., ve 33 yaşındaki E.F’yi, 150 gram bonzai ile yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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