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Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı

04 Haziran 2018 14:12

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın verdiği iznin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 204 uyuşturucu hap, yaklaşık 300 gram uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.E.Y., T.Ö., Ö.K., S.E., C.Ö., B.T. ve Ö.K., adliyeye sevk edildi. T.Ö., S.E., Ö.K. ve B.E.Y. \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.
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