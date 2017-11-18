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Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

18 Kasım 2017 15:36

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen yaşları 24-35 arasında değişen V.O., S.Y. ve S.G.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada toplam 70 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.O., S.Y. ve S.G., nöbetçi mahkemece \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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