Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Üzerlerinden satışa hazır 5 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirililen A.Y, A.A ve E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.