T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

16 Kasım 2017 20:43

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Üzerlerinden satışa hazır 5 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirililen A.Y, A.A ve E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHAZONGULDAKEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24