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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta üniversite çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi

16 Mart 2018 14:19

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta üniversite çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5\'i adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent Ecevit Üniversitesi  çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, S.A., İ.Y., G.Ç., Ö.B., B.Ç., S.A., Ş.A., S.Y., H.M. gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden S.A., S.Y., S.A. ve H.M. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., İ.Y., G.Ç., B.Ç., ve Ö.B. ise adliyeye sevk edildi.

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