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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

28 Mart 2018 16:54

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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