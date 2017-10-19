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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 'WhatsApp İhbar Hattı'na yapılan ihbarı değerlendiren polis, parkta uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı

19 Ekim 2017 14:39

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, \'WhatsApp İhbar Hattı\'na yapılan ihbarı değerlendiren polis, parkta uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'nün oluşturduğu \'WhatsApp İhbar Hattı\'na yapılan ihbarda, Kozlu İlçesi\'ndeki 19 Mayıs Sağlık Ocağı Parkı ve çevresinde gençlerin uyuşturucu madde kullandığı bildirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu adrese yaptığı operasyonda, B.D. (20), A.Y. (27), H.A. (23), E.D. (22), E.A. (18), R.D. (23) ve A.S.\'yi (18) uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. A. Y.\'nin evinde yapılan aramada ise 200 gram esrar ve 10 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. A.Y.\'nin, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan emniyette işlemleri sürürken, diğer 6 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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