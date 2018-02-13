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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında eski karakol komutanının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

13 Şubat 2018 23:07

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında eski karakol komutanının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Devrek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen 24 Ocak\'ta yaptığı operasyonda 13 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında geçen Cuma, Zonguldak merkezli Ankara, İstanbul ve Elazığ’da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Çağdeğirmeni Beldesi eski Jandarma Karakol Komutanı olan emekli astsubay başçavuş A.K. ve M.A., P.M., Ö.Ö., E.K., S.K. F.T. ile C.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş ve ev adreslerinde yapılan aramada çok sayıda silah, mermi, cep telefonu ve içerisinde bazı bilgilerin yar aldığı flaş bellekler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Devrek ilçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı\'na ifade veren şüphelilerden A.K., P.M., Ö.Ö. ve M.A. tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adliyede rahatsızlanan C.S.\'nin yarın mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

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