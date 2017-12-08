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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı

08 Aralık 2017 14:30

ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK\'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilimli\'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün akşam yapılan operasyonda V.D., S.G. ve O.G. yakalandı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken üzerinden 6 gram esrar çıkan V.D. gözaltına alındı. Ereğli\'de ise A.Z. ve C.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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