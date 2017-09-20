Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ve Düzce\'nin Akçakoca İlçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzce’nin Akçakoca İlçesi\'nden Alaplı\'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 36 yaşındaki N.M. ve aynı yaştaki Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu maddesi marijuana ele geçirildi. Polis, uyuşturucunun temin edildiği Akçakoca\'da yaşayan T.K.\'yı da gözaltına aldı. T.K.\'nın evinde yapılan aramada, 110 gram marijuana, 40 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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