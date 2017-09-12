Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta jandarmanın yaptığı 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 30 gram esrar ve 59 kök hintkeneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey, Çaycuma ve Devrek İlçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Gökçebey\'de gözaltına alınan O.Ç.\'ye ait bahçede yapılan aramada 51 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar, 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Devrek\'te N.T.\'nin evinde yapılan aramada saksı içinde 8 kök kenevir bitkisi, 20 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Çaycuma\'da gözaltına alınan M.K.\'nin evinde ise bodrum katına gizlenmiş 2 çuval içinde toplam 5 kilo esrar bulundu. Şüphelilerin sorguları sürüyor.



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