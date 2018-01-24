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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

24 Ocak 2018 16:54

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul ve Zonguldak\'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4\'ü İstanbul\'da olmak üzere 38 adrese 48 ekiple düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1\'i muhtar, 1\'i belde belediye meclis üyesi, 2 infaz koruma memuru olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 4 bin 565 uyuşturucu hap, 216 gram esrar, 6 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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