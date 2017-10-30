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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 1,55 gram bonzaiyle yakalanan 26 yaşındaki Serdal S

30 Ekim 2017 16:58

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 1,55 gram bonzaiyle yakalanan 26 yaşındaki Serdal S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Serdal S.\'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5 paket halinde 1,55 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal S., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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