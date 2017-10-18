Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ve Alaplı İlçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan V.G.\'nin evinde, 10 kilo 667 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen V.G.\'yi gözaltına aldı. V.G.\'nin Ereğli ve Alaplı\'da bulunan evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 667 gram esrar, 365 gram hint kenevir tohumu ve 14 kök hint keneviri ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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