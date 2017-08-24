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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta polis ve jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 15:59

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta polis ve jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, polis ile birlikte yaptıları istihbarat çalışmalarının ardından Gökçebey İlçesi’ne bağlı Bakacakkadı Beldesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 44 yaşındaki Özden A. ve 28 yaşındaki Emrah E.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 1 kilo 555 gram esrar ve 6 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Diğer operasyonda ise jandarma, Elvanpazarcık Beldesi Hayat Mahallesi yapıldı. G.A.’nın evine baskın düzenleyen jandarma, 25 kök hint keneviri ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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