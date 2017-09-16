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Zonguldak'ta uyuşturucu denetimi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polis ekipleri uyuşturucu kullanımına karşı arka sokaklar ve metruk binalarda denetim yaptı

16 Eylül 2017 21:29

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta polis ekipleri uyuşturucu kullanımına karşı arka sokaklar ve metruk binalarda denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 14 mahallede belirlenen 49 adreste \'Narko-metruk\' operasyonu yapıldı. Daha çok okul çevreleri ve mahalle aralarındaki terk edilen binalarda uyuşturucu ve madde bağımlılarına karşı yapılan denetimde özel eğitimli köpek de kullanıldı. Binaların içinde ve çevresinde bulunan kişilerin üzerleri arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Akşam saatlerine kadar yapılan denetimlerde suç unsuruna rastlanmadı.

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