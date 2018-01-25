Zonguldak'ta 'terör propagandası' şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan Afrin\'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\' üzerinden terör örgütleri lehine gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda Y.K.Ç. adlı kadın ile H.B. ve O.G.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.



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