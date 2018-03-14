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Zonguldak'ta tefecilik şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F

14 Mart 2018 20:53

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.K.(57) ve Z.Ö.(40), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ve Kozlu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiası üzerine F.K. ve Z.Ö.’yü teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri dün sabah saatlerinde şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. ve Z.Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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