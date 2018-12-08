Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen tefeci operasyonunda, 3\'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 3 ay süren takibin ardından tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 3\'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon TL değerinde çek-senet, tapular, 80 bin TL değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin olduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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