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Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen tefeci operasyonunda, 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı

08 Aralık 2018 01:02

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen tefeci operasyonunda, 3\'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 3 ay süren takibin ardından tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 3\'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon TL değerinde çek-senet, tapular, 80 bin TL değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin olduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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