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Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polis, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı

03 Nisan 2018 16:46

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta polis, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları ihbarı yapılan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda R.D. ile İ.D. gözaltına alındı. E.D.\'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve alacakların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

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