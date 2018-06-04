T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta suç örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

04 Haziran 2018 14:51

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs\'ta O.V. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. \'Suç işlemek amacıyla, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\', \'örgüte üye olmak\', \'tehdit\', \'kasten yaralama\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'görevi kötüye kullanma\', \'suç delillerini yok etme ve gizleme\', \'Yağma\' ve \'silahla yaralama\' suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AytaçZONGULDAKZonguldak Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele MüdürlüğüMayısPolisSağlıkFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24