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Zonguldak'ta suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

22 Mayıs 2018 14:19

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
​Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 9 kişilik çeteyi takibe aldı. 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, \'suç işlemek amacıyla, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\', \'örgüte üye olmak\', \'tehdit\', \'kasten yaralama\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'görevi kötüye kullanma\', \'suç delillerini yok etme ve gizleme\', \'Yağma\' ve \'silahla yaralama\' suçlamasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Ozan V.\'nin örgütün lideri olduğu öne sürüldü.
Şüphelilerin ev ve işyerlerine yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda mermi ve kesici alet ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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