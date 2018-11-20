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Zonguldak'ta sis etkili oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi

20 Kasım 2018 15:36

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. 
​Kent merkezinde, deniz üzerinden gelen sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Zonguldak- İstanbul karayolunda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı. 
Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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