T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta silahla tehdide gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK polisi, eğlence merkezinin sahibini silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı

20 Şubat 2018 15:27

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK polisi, eğlence merkezinin sahibini silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi\'ndeki eğlence merkezinin sahibini silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına alırken, ruhsatsız 2 tabancaya da el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen Ozan V., Yasin D., Bülent Y., Suat A., Baykal G. ve Mesut K., sorguları için emniyete götürüldü. Olayla ilgili balatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHAZONGULDAKZonguldak Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüMilli Egemenlik CaddesiSağlıkOzanYasinBülentSuatBaykalMesutOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24