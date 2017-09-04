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Zonguldak’ta sezonun ilk balıkları tezgahta

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, av yasağının sona ermesiyle Karadeniz’e açılan balıkçıların ağına takılan balıklar tezgahlarda yerini aldı

04 Eylül 2017 19:39

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, av yasağının sona ermesiyle Karadeniz’e açılan balıkçıların ağına takılan balıklar tezgahlarda yerini aldı.
Av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesine rağmen Kurban Bayramı nedeniyle birkaç gün denize açılamayan balıkçılar, dün gece Karadeniz’de avlandı. Balıkçılar, öğle saatlerinde ağlarına takıla istavrit ve barbun çeşitleriyle döndü. Sezonun başlamasıyla birlikte balıklar tezgahlarda yerini aldı. İstavrit kilosu 7.5, barbun ve uskumru 15, mezgit 20, palamut tanesi 12.5 ve çupra ise 15 liradan satılıyor.
İskele balıkçısı 60 yaşındaki Ali Bora, Kurban Bayramı nedeniyle ilk günler balıkçıların denize açılamadığını, dün gece açılan gırgırlar ve teknelerin az da olsa balık getirdiğini söyledi. Balıkçıların özellikle istavrit ve barbunla denizden döndüğünü belirten Bora, \"Diğer balıklardan mezgit, az miktarda palamut, çupra, levrek var. Palamut ise şu anda az. Az olmasının sebebi ise hangi suda olduğu belli değil. Açıkta mı, geride mi şu anda bilen yok. Birkaç gün sonra ortaya çıkar. Az da olsa balığa rağbet var.\" dedi.

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