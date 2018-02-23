Zonguldak'ta saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Zonguldak Merkez Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli bir doktorun, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili emniyet güçlerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğünün de belirtildiği açıklamada, “Saldırıyı kınıyor, hekimimize acil şifalar diliyor, ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.