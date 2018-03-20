Zonguldak'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalamak için operasyon düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde eğitim gördükleri tespit edilen 6 şüpheliden 4\'ü, sabaha karşı evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.G., Y.G., S.B.K. ve R.İ. emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgüte ait çok sayıda kitap ile dokümanlar ele geçirildi.

