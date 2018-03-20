T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

20 Mart 2018 14:40

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalamak için operasyon düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde eğitim gördükleri tespit edilen 6 şüpheliden 4\'ü, sabaha karşı evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.G., Y.G., S.B.K. ve R.İ. emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgüte ait çok sayıda kitap ile dokümanlar ele geçirildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAK Zeytin Dalı HarekatıPKKZonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleZeytin Dalı HarekatıPKKKCKBülent EcevitSağlıkSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24