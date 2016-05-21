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Zonguldak'ta 'paralel yapı' operasyonu; 14 iş adamı gözaltında

Zonguldak'ta 18 şirkete kayyum atanmıştı

21 Mayıs 2016 16:07

Zonguldak'ta "Paralel Yapı" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 14 iş adamı gözaltına alındı

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eşzamanlı operason düzenlendi.  Örgüt üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlamasıyla 14 iş adamı gözaltına alındı. 

Bir maden şirketine 3 kişilik kayyum atandı. Gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. 

Soruşturma kapsamında daha önce 3 ayrı tarihte düzenlenen operasyonlarda kent merkezi ve ilçelerdeki 18 şirkete daha kayyum atanmıştı.

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