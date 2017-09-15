Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek İlçesi\'nde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunun 68\'inci kilometrede meydana geldi. 47 yaşındaki İbrahim Şen, 67 TC 328 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Şen, otomobilde bulunan Selahattin Çakır ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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