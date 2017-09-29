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Zonguldak'ta otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 15:09

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Gülüç Sahil Bulvarı\'nda meydana geldi. Tolga Erdoğan yönetimindeki 67 TU 297 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, yaklaşık 100 metre takla atarak sürüklendi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü Erdoğan ve yanında bulunan Enes Öztürk, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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