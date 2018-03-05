Zonguldak'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK\'ta, dereye uçan otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Koçer, hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Zonguldak-Ankara Karayolu\'\'nun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Koçer yönetimindeki 67 AT 581 plakalı otomobil, Üzülmez tünelleri mevkiinde bariyerleri yıkıp dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan Mehmet Koçer, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Koçer\'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Koçer\'in cenazesi sedyeye konularak halatla yukarı çekildi. Ambulansa alınan Mehmet Koçer\'in cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER TEK ŞERİTTEN VERİLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ

Karayolunun Ankara istikametinde bulunan Üzülmez tünelindeki bakım nedeniyle yolun bir süre önce diğer şeritten verildiğini ifade eden sürücüler, yoldaki güvenlik ve işaretlemelerin yetersiz olduğunu ileri sürerek yetkililere tepki gösterdi.

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