Zonguldak'ta Moldova gemisi battı

Rusya'ya feldspat madeni taşıyan Moldova bandıralı 'Yukka' gemisi battı

Moldova bandıralı 13 mürettebatlı 'Yukka' gemisi, Muğla'nın Güllük Limanı'ndan cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılan feldspat madenini aldıktan sonra Rusya'ya gitmek üzere denize açıldı.

Kastamonu'nun Cide İlçesi'nin 36 mil açığında 3 gün önce bilinmeyen bir nedenle gemide yangın çıkması üzerine 13 mürettebat kurtarılırken, gemi yükünü boşaltması için römorkörlerle Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde limana çekildi.

Gemi limanda yükünü boşaltırken arka kısmından su alması üzerine römorkörlerle limandan çıkartılarak açığa çekildi.

2 mil açıkta römorkörlerin kontrolünde batan geminin mürettebatı daha önceden tahliye edildiği için can kaybı olmadı.

Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, geminin Ereğli Limanına çekildikten sonra yükünü boşaltırken su alması üzerine tekrar açığa alındığını ve geminin 2 mil açıkta battığını söyledi.

Geminin batması amatör bir kameraman tarafından kaydedildi. Görüntülerde römorkorlerin açığa çektiği gemi, su almaya başlarken görülüyor.

Gövdesi batan geminin daha sonra arka kısmı su içinde kalıyor. Gemi en son ön kısmı dik biçimde Karadeniz'in sularına gömülüyor.