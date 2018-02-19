Zonguldak'ta Mehmetçik için 11 kurban kesildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 11 kurban kesildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilen kurban kesimi, Zonguldak Belediyesi\'ne ait mezbahada yapıldı. İlk kurbanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı kesti. Çataklı, 11 kurban kesmelerinin anlamı olduğunu belirterek, \"Afrin şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizin ruhuna kesiyoruz ve aynı zamanda ordumuzun muvaffakiyeti için böyle bir destekte bulunmak istedik. Biz 11 kestik, askerimiz 12’den vursun\" dedi. Vali Yardımcısı Nevzat Taştan ise kesilen kurbanların Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyledi.



FOTOĞRAFLI