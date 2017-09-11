Zonguldak'ta mavi bayraklı plajda temizlik

Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın mavi bayraklı Kapuz Plajı\'nda su altında temizlik çalışması yapıldı.

Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı’nda balık adamlar denizde dalış yaparak çöp topladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmada halkın denize girdiği bölümde pet şişe ve cam şişeleri gibi atıklar, poşetlere doldurularak çıkarıldı. Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Bakır, halkın plajı koruma konusunda bilinçlendiğini ifade ederek şöyle dedi:

\"Sezon başından bu tarafa halkımızın rahat ve temiz bir ortamda denize girebilmesi için elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Sezon başında dalgıçlarımızla yaptığımız deniz dibi dip temizliklerinde araç motorları, araç lastikleri, pet, su ve bira şişelerinin yanı sıra ne ararsanız vardı. Bugün dalgıçlarımızın yaptığı dip temizliğinde ise çok az miktarda atık çıkartılmıştır bu da bizi mutlu etmiştir. Artık halkımız da plaja sahip çıkmaktadır. Biliyoruz ki bir plastik şişe denizde 150 yılda eriyip kaybolmaktadır. Bunun için halkımızın daha da duyarlılığını devam ettirmesini bekliyoruz.\"

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