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Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı (1)

Gürkay GÜNDOĞAN / Zonguldak,(DHA) ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde özeL bir maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 5 madenci ocakta mahsur kaldı

21 Kasım 2018 07:45

Gürkay GÜNDOĞAN / Zonguldak,(DHA) ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde özeL bir maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 5 madenci ocakta mahsur kaldı. İşçilerden ikisi ocaktan çıkarılırken 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
Olay saat 03.00 sıralarında Kilimli ilçesinde özel bir madende meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle madende patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk çalışmalarda 2 işçi kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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