Zonguldak'ta maden ocağında metan gazı zehirlenmesi: 2 ölü

Zonguldak'ta özel bir maden şirketine ait kömür ocağında çalışan 2 maden işçisi, gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.



Asma Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler 40 yaşındaki Kenan Kulakçı ve 26 yaşındaki Oğuz Demir, sabaha karşı mesai bitiminde ocaktan çıkmadı. İş arkadaşları, birlikte çalışan iki madenciye bakmak için ocağa girdi. Kulakçı ve Demir, ocakta madencilerin tuvalet ihtiyacını giderdikleri bölümde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan madenciler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kulakçı ve Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti. Metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiklerinden şüphelenilen madencilerin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Madencilerden birisinin tuvalet ihtiyacı için çalışma yerinden ayrılması ardından dönmemesi üzerine diğerinin peşinden gittiği ve ikisinin de gazdan zehirlenerek öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)